Online activiteiten voor jongeren in Zwartewaterland en Meppel: ‘Ken jongeren die uit verveling verslaafd zijn geraakt aan drugs’

Urk doet het nog slechter dan gisteren op corona­kaart, ook Rijs­sen-Hol­ten kleurt donkerrood

13 november Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland steeg vandaag voor de derde dag op rij. In Oost-Nederland is dat echter niet overal het geval. Op Urk blijft de situatie intussen zorgelijk: net als de afgelopen dagen kleurt deze gemeente donkerrood. Ook in Rijssen-Holten ziet het er nu niet goed uit.