Onna BV op zoek naar nieuwe exploitant zorgappartementen Steenwijk

Prins Maurits­huis in Blokzijl verrijkt met ‘sterren­chef’ Seb Smit van De Lindenhof** uit Giethoorn

23 september Van een sterrenrestaurant naar een grand-café, Seb Smit (34) was na 12 jaar werken als chef-kok bij Martin Kruithof van tweesterrenrestaurant De Lindenhof in Giethoorn toe aan wat nieuws. Even geen sterren-ambities, maar ‘gewoon lekker koken’ en een kwaliteitsimpuls geven aan de huidige keukenstaf en menukaart in Blokzijl.