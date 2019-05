Onrust in Kalenberg over mogelijke vestiging van ’s Heeren Loo uit Ermelo

Dankzij de ‘Vrienden van Nika’ krijgt ieder ziekenhuis­kind­je een knuffel

15 mei Een knuffel voor ieder kindje dat in een Nederlands ziekenhuis moet verblijven. Dat is de wens van de ‘Vrienden van Nika', de vriendengroep van Dennis (36) en Ellen (34) Boes uit Sint Jansklooster. Ze weten namelijk precies hoe nodig dat is, hun dochtertje Nika werd in het Leids Universitair geboren en overleed er na een zware hartoperatie toch nog na drie weken. ,,In herinnering aan haar, wat troost voor een ander.”