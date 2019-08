Ontwerper corso Vollenhove doet overal inspiratie op

Volledig scherm Ontwerper Jordy Winter in de loods waar zijn eigen corsogroep De Vereniging bouwt aan de praalwagen Walking with Dinosaurs. © Pedro Sluiter Foto

Vaak schetst hij op zee, want de 28-jarige Vollenhovenaar werkt bij de marine. Winter is net terug van een half jaar durende NAVO-missie in de Middenlandse Zee op het luchtverdedigings- en commandofregat Evertsen. ,,Natuurlijk is het handiger als je aan de wal bent en in Vollenhove zo de bouwschuren in kan lopen. Maar in de periode op zee was ik overal telefonisch bij betrokken.’’

Kun je de hand van de ontwerper Winter herkennen?

,,Dat denk ik niet, want de ontwerpen zijn niet met elkaar te vergelijken. Ik hou rekening met wat bij de groep past en wat de groep kan. De Vereniging, waar mijn vader nog mede-oprichter van is en waar ik van kleins af aan al bij betrokken ben, bouwt al jaren spektakelwagens en dat is dit jaar niet anders. Deze heb ik samen getekend met Tom Lok. Gekozen is voor een optocht van dinosaurussen met veel beweging, gebouwd in een aantal delen en met 60 figuranten, waarvan een gedeelte in dino-looppakken.’’

En voor de andere groepen?

,,Twee Nijenhuizen is een groep die het altijd goed doet met een klassieke bouwstijl, vaak zonder figuratie. Voor hun heb ik Worsteling gemaakt, een mensenhoofd waarin allerlei duistere gedachtes rondzweven. Dat ontwerp moet emotie uitstralen. En Comics van Fulnaho is een meer vrolijke wagen over stripfiguren. Mijn buurman Jasper van Kampen zit bij die groep en had een idee maar niet echt een ontwerp. Over de uitwerking hebben we zitten sparren.’’

Hoe komt je tot ideeën?

,,Inspiratie doe ik overal op. Als ik iets zie op straat, in een film of waar dan ook, zet ik het op mijn telefoon. Vaak is het maar één regeltje. Daarna maak ik er een digitaal schetsje van. Met negentig procent doe ik daarna nooit meer iets, maar die andere tien procent worden omgezet in praalwagens. Ik teken wel digitaal, maar het mooiste is toch met potlood schetsen op papier en dan de tekening scannen en de kleuren invullen. Door de groep wordt er dan vaak een maquette van gemaakt of een 3D-tekening.’’

Waar ligt je ambitie?

,,Zundert is het allergrootste corso. Als ze mij daar vragen zeg ik echt geen nee, en ga ik de uitdaging aan. Graag zelfs. In Zundert doen ze steeds vaker een beroep op een ontwerper van buitenaf. Dus weet wie.’’

Lichtenvoorde is je eerste uitstapje?

,,Ja. Vorig jaar heb ik daar alleen een ontwerp gemaakt voor de groep Geschud(t) en dit jaar doe ik het samen met Marcel Santbergen. Hij zit bij Fatal Attraction maar is een van mijn beste maten. We overleggen veel. De praalwagen is een wat zwaar maatschappelijk ontwerp over oorlog en vluchtelingen. Het is een kleine groep die vaak als laatste eindigt. Van die plaats willen ze graag af. Daarom een pittig thema en met 150.000 bloemen voor hun doen grote wagen. Vanuit De Vereniging gaan wij ze helpen met het bloemen prikken.’’

Quote Ik hou rekening met wat bij de groep past en wat de groep kan Jordy Winter, ontwerper praalwagens

HET BOUWPROCES Het bouwen van een praalwagen neemt ongeveer driekwart jaar in beslag. Het begint al voor de jaarwisseling met het bedenken van het onderwerp en dat idee omzetten in een bouwtekeningen en maquette. In het vroege voorjaar gaan de dahliaknollen de grond in en dan begin ook de bouw van de praalwagen. Op een onderstel worden de staalconstructies gemaakt. IJzer buigen, lassen en technische voorzieningen om delen te laten bewegen zijn daarbij de voornaamste werkzaamheden. Ondertussen oefenen figuranten hun act en wordt er kleding gemaakt of gehuurd. Op de praalwagen worden de ijzeren vormen worden rond de zomer voorzien van foam, dat wordt geschilderd in de kleuren van de aan te brengen dahliabloemen. Dat zijn er in Vollenhove 200.000 tot 350.000 per wagen, die in de laatste dagen en nachten voor het corso stuk voor stuk met de hand worden bevestigd. Gebeurde dat vroeger met lijm, tegenwoordig zijn dat spijkertjes. In Vollenhove noemt men dat prikken, maar in Zundert tikken en in het Belgische Loenhout steken.

BLOEMENTEKORT Het Vollenhoofse corso kampt met een tekort aan bloemen, al is het niet zo erg als vorige week bij de buren in Sint Jansklooster. Volgens Harold Westhuis van de Bloemencommissie gaat het om 15 procent, omgerekend ongeveer een half miljoen bloemen. Hiervoor in de plaats worden natuurlijke materialen zoals zaden, boomschors, riet en hout gebruikt. De elf praalwagens zijn ruim 3 miljoen dahlia’s nodig. De pluk op de eigen velden levert ruim 500.000 dahlia's op. Uit andere corsoplaatsen in het land en het Belgische Loenhout komen er ruim 2 miljoen. Er is bij de Bloemencommissie veel zwart, paars en wit besteld. ,,In die kleuren, zeker zwart, zijn vermoedelijk niet alle gewenste soorten voldoende leverbaar. Groepen moeten dan switchen naar een wel beschikbare soort’’, zegt mede-commissielid Peter Holster. Over de kwaliteit zegt hij: . ,,Die is goed.’’

WAT KRIJGEN BEZOEKERS TE ZIEN? In Vollenhove noemen ze het het corso ‘de kleurrijkste dag van het jaar'. Wat krijgt u zaterdag te zien in het voormalige Zuiderzeestadje? Een stoet met de Dahliakoningin, zes muziekkorpsen uit de top van de Nederlandse showbandwereld en elf praalwagens waarop tussen de 3 en 3,5 miljoen dahlia's zijn verwerkt. Hieronder ziet u de ontwerpen van de elf groepen. Volledig scherm Fatal Attraction - Medic © vvvv Volledig scherm De Vereniging - Walking with Dinosaurs © vvvv Volledig scherm 't Jakan - Freesyle Contest © vvvv

Volledig scherm Geniaal - Geplastificeerd © vvvv

Volledig scherm Excellent - Drums of Odin © vvvv

Volledig scherm Twee Nijenhuizen - Worsteling © vvvv

Volledig scherm Nameless - Roodkapje © vvvv

Volledig scherm Rataplan - Vervlogen © vvvv

Volledig scherm Fulnaho - Comics © vvvv

Volledig scherm Venomenaal - Virus © vvvv

Volledig scherm Stark Wark - Eensgezind © vvvv

CORSO'S IN NEDERLAND