Onzekere tijden voor horeca-ondernemers in Giethoorn en omstreken: ‘De wereld ziet er ineens heel anders uit’

Ondernemer teruggeflo­ten: toch geen roomservi­ce­res­tau­rant bij Geertien in Muggenbeet

18 maart ’s Lands allereerste roomservicerestaurant in de Kop van Overijssel was nog maar amper startklaar, of Jacco Gorte - de initiator van die ludieke geste - kan de deuren weer sluiten. Buiten de deur eten mag niet, ook niet in private-dining kamers.