Onzekerheid over doorgaan Meppeler Grachtenfestival in 2021, organisatie beslist pas volgend voorjaar

Om organisatorische zaken tijdig rond te krijgen zal er uiterlijk 1 maart 2021 een besluit worden genomen over het wel of niet doorgaan van het Grachtenfestival. ,,We zijn in de afgelopen weken erg druk geweest met dit thema en hebben de draad voor het organiseren weer voorzichtig opgepakt’’, aldus Schuurman. Vooralsnog is het evenement op de kalender gezet in het weekeinde van 11, 12 en 13 juni. Maar of het doorgaat? Schuurman is er niet zeker van.