Ooievaarskuiken doodgeschoten in De Wijk, broertje of zusje spoorloos

In De Wijk is een ooievaarskuiken in het nest doodgeschoten. Het tweede kuiken van hetzelfde nest is sindsdien spoorloos.

De dieren waren in een nest in een eik aan de Oosterwijkerweg aan de rand van het dorp uit het ei gekropen. De kuikens waren zeven weken oud. Een buurtbewoonster, die vanuit haar woning zicht had op de dieren, meldde dat er weinig beweging meer was te bespeuren.

De Dierenambulance werd ingeschakeld. Medewerkers vonden een dood jong op het nest. Er zaten vier kogeltjes in het lichaam van het dier. Het tweede kuiken is sindsdien spoorloos.

,,Met zeven weken kunnen ooievaarskuikens nog niet vliegen’', zegt Frits Koopman, beheerder van het nabijgelegen ooievaarsstation De Lokkerij. ,,Misschien is het tweede kuiken ook geraakt, uit het nest gekukeld en door een mens of dier meegenomen. Zeg het maar.’'

Harde knallen

Het gebeurde vorig week in de nachtelijke uren. Het verhaal werd niet actief naar buiten gebracht, ‘om niemand op een idee te brengen’. Volgens omwonenden, het nest staat aan de rand van een woonwijk, waren er die nacht harde knallen hoorbaar.

Koopman: ,,Ik heb er geen verstand van, maar vermoedelijk is er met hagel op het nest geschoten. Dan vuur je in één keer heel veel kogeltjes af. Het dode kuiken had in elk geval vier inslagen, zoals dat heet.’’

Zwanen

Koopman, die met zijn vrouw Els mede aan de wieg stond van de succesvolle herintroductie van de ooievaar in Nederland, vindt de actie ‘belachelijk’. ,,Die kant gaat het kennelijk op in Nederland. Zwanen moeten het ook geregeld ontgelden. Wat het is? Baldadigheid, liefhebberij of een hekel aan grote vogels? Ik weet het niet. Nu is de ooievaar kennelijk aan de beurt.’'

Beter gezegd: weer aan de beurt. Koopman: ,,Jaren geleden zijn hier in de buurt de kuikens van twee nesten doodgeschoten.’' Hij noemt het een fabeltje dat ooievaars ‘alles’ opeten, ook jonge hazen en konijnen. ,,Dat is bewezen onjuist. Pertinente onzin. Ooievaars zijn juist heel nuttige beesten. Ze eten insecten, muizen, mollen en slakken.’'