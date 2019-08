Ook bond Heemschut verzet zich tegen plannen buurtschap Zwartewatersklooster

,,De provincie is normaal één van de partijen die vindt dat Nederland te veel versteent, maar nu doen ze hier zelf aan mee”, stelt Tiem van Dalfsen. Hij is voorzitter van de provinciale commissie erfgoed van de bond Heemschut. ,,De natuur verdwijnt overal en in dit geval neemt de overheid daar zelf het initiatief voor. Dat is erg bijzonder.”

In het bestemmingsplan staat een woonhuis, dat moet komen op grond die de Provincie Overijssel een aantal jaren geleden kocht van een boer voor natuurontwikkeling van het Natura 2000-gebied De Olde Maten. Op een plek 500 meter verder dan de boerderij moet een bouwkavel worden gerealiseerd, als compensatie voor de rest van het plan. Dat plan bestaat verder uit de uitbreiding van het kerkhof in Zwartewatersklooster, waarbij de beherende stichting grond krijgt dat door de provincie is overgedragen aan de gemeente Zwartewaterland. Ook moeten er delen van het voormalige klooster zichtbaar worden. Oude stallen op het door de provincie gekochte terrein zijn inmiddels gesloopt.

Compensatie

Van Dalfsen vindt het, net als een groep van 26 buurtbewoners, vooral merkwaardig dat de provincie dit doet om er aan te verdienen. ,,Ze doen het als compensatie voor de sloopkosten en dat vind ik heel raar. Als het om een particulier zou gaan, dan zou ik het misschien nog begrijpen als ze dat zouden doen. Ook is er geen koper in beeld. Als het nou iemand was die hier al jaren woont en in het gebied wil blijven, is het een ander verhaal.”

Ook het formaat van het huis van 10 bij 20 meter met een maximale hoogte van 10 meter baart hem zorgen. ,,De huizen in Zwartewatersklooster zijn allemaal niet zo groot. In de formaat van dit huis passen drie gemiddelde huizen die daar staan. Het past totaal niet in het landschap”, verklaart Van Dalfsen.