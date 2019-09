Ook de supermarkt en de biljartclub moeten op dementietraining in Steenwijkerland

Kindercir­cus zorgt voor glimlach bij ouderen in Meppel

24 september Door te jongleren op een eenwieler zorgen jongeren voor een glimlach op het gezicht bij ouderen in het Irenehuis in Meppel. Kinderencircus Okidoki uit Meppel trekt langs de verzorgingshuizen in de regio om ouderen een leuke avond te bezorgen.