Ook in Steenwijkerland is een groot gebrek aan vaklui, dus hebben bedrijven iets bedacht om studenten te lokken

Rechtbank heropent zaak rond ‘drugsvilla’ in Willems­oord: medever­dach­ten duiken op in ander onderzoek

Er komt een nieuw onderzoek in de zaak van de ‘drugsvilla’ in Willemsoord, waar vorig jaar een groot crystal meth-lab werd opgerold. Villa-eigenaar Eric R. (66) werd als enige aangehouden. Hij hoorde vorige week vier jaar cel eisen. Maar volgens zijn advocaat blijken er toch ineens vijf medeverdachten te zijn. ,,Waarom is dit niet gemeld door justitie? Het kan een ander licht op de rol van mijn cliënt werpen.”

11 november