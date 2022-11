Ook met demonstratie tegen Zwarte Piet rekent burgemeester van Staphorst op ‘fantastisch kinderfeest’

‘Geen onomkeerba­re gezondheidsrisico’s’ bij biomassa­cen­tra­le Steenwijk, maar zekerheden blijven uit (en handhaving ook)

De uitstoot van de omstreden biomassacentrale in Steenwijk leidt niet tot ‘onomkeerbare gezondheidsriscio’s’. Dat is een van de uitkomsten uit de onderzoeken van de afgelopen tijd. De gemeente heeft inmiddels een plan van aanpak gemaakt. Conclusie: er is te weinig grondslag voor handhaven met een dwangsom, er komen ‘maatwerkvoorschriften’.

14 november