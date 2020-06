Ook Zwartewaterland maakt zich sterk voor opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen

,,Als gemeente Zwartewaterland willen wij graag solidariteit tonen met de vluchtelingen en asielzoekers die onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen verblijven‘’, reageert wethouder Gerrit Knol. ,,In Nederland leven we in een welvarend land. Wij willen in gepaste verhouding onze verantwoordelijkheid nemen bij het opvangen van deze vluchtelingenkinderen. Zij hebben recht op een veilige thuishaven.” Knol zegt te hopen dat door de Coalition of the willing, een zodanig duidelijk signaal gaat richting het kabinet, dat die haar standpunt herziet.