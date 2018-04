Oorlogsmonument Staphorst ondergaat spoedoperatie

,,Een eerdere renovatie jaren geleden is niet goed uitgevoerd, waarbij cement is gebruikt in plaats van de oorspronkelijke kalk. Dat cement is echter bijna net zo hard als beton, waardoor de stenen beschadigen en langzaam afbrokkelen. Dus nu een nieuwe kalklaag, zodat het monument er weer jaren tegenaan kan."

Herdenking

Een interessant en op het oog dus ingewikkeld klusje in het hart van Staphorst. Daar worden ieder jaar de oorlogsslachtoffers herdacht. 'Voor hen die vielen', staat er op het monument, naast plaquettes met typische Staphorster namen als Redder, Troost, Harke en Bloemert. Respectvol, en de burgemeester legt er als de avond van 4 mei valt een krans. ,,Bijzonder, dat wij hier nu aan het werk zijn", zegt Bernard, de jongere broer van Klaas. ,,Toch je eigen dorp. Normaal pakken we veel monumentale boerderijen aan. Onder meer in Dalfsen en andere plaatsen in de regio. Mooi werk, heel precies."

Zo hielpen de gebroeders onlangs nog een schaapskooi op de Veluwe met voegwerk, maar werd ook een monumentaal pand in Zwolle onder handen genomen. ,,Het gaat goed met het werk", zegt Klaas. ,,Dat komt ook doordat wij gecertificeerd zijn. Steeds meer gemeenten eisen dat van een restaurateur. En daardoor krijgen wij meer klussen."

Spoedklus

De opdracht in Staphorst is een 'spoedje', leggen de broers uit. De gemeente vond het nu weleens tijd worden het monument aan te pakken en klopte afgelopen week bij Huls op de deur. Die was in de gelegenheid wat te schuiven met geplande klussen zodat de oorlogsslachtoffers in Staphorst met eerbied herdacht kunnen worden. ,,Voor de deadline is het wel makkelijk. Die is 4 mei."