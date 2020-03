Op deze manier attendeert de politie mensen in Kop van Overijssel op de afstandsregel: ‘We zien dat het nog niet overal gebeurt’

Afvalonder­ne­mer Albert T. uit Staphorst: koppig, gevaarlijk, failliet en nu ook nog voor rechter voor poging tot doodslag

29 maart Albert T. (50) uit Staphorst staat dinsdag voor de rechter op verdenking van poging tot doodslag. Waarom ligt deze afvalboer al jaren in de clinch met overheden, zakenrelaties en de sterke arm der wet? Hoe kon het zover komen dat hij iemand te lijf ging met een snijbrander? ,,Hij is gevaarlijk. Mensen zijn bang voor hem en daar is hij trots op.’’