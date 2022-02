Op het zee-ijs van Lulea is Marthijn Mulder het hele peloton marathonschaaters te snel af

Het marathonpeloton begon in Lulea, in het noorden van Zweden, met een opwarmertje over 60 kilometer aan de serie van vijf wedstrijden. De hoogtepunten zijn het ONK over 100 kilometer (zondag) en de finale van de Grand Prix over 200 kilometer (zaterdag 5 maart). Voor de mannen die het gewend zijn om rondjes te rijden op kunstijs is de reis naar Zweden het hoogtepunt van het seizoen, nu de races op de Weissensee zijn weggevallen.