Op piekdagen in coronacrisis werden er ruim 400 kinderen opgevangen in Steenwijkerland

Hassailt krijgt onver­wachts concurren­tie als gaststad voor oude vaartuigen

Het is nog allerminst zeker dat boten van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) in 2023 afmeren in Hasselt voor de zesde editie van Hassailt. De Hanzestad moet concurreren met Tilburg en Leiden. Het laatste woord heeft de ledenvergadering van de LVBHB. En dat is een onaangename verrassing voor Stichting Hassailt.