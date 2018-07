Op top Col de Madeleine hebben ondernemers Genemuiden 42.000 euro bij elkaar voor goede doelen

Een groep van meer dan vijftig ondernemers, voornamelijk leden van de OKG, ging fietsend of wandelend de Col de la Madeleine op. ,,Het was een uitputtingsslag”, zeggen organisatoren, ,,maar het is gelukt en we kijken terug op een schitterende week in de Franse Alpen. Ondanks de de hitte en een kudde schapen op de weg, bereikte iedereen uitgeput, maar voldaan en trots de top."

Met een stijgingspercentage van boven de tien procent zat het venijn van de col volgens de organisatie in de staart. ,,Dat was echt afzien voor de deelnemers. Prachtig om te zien hoe de laatste wandelaar, Dick de Lange, nog een sprintje trok en onder luid gejuich werd binnengehaald." Het was volgens wielrenner Herman de Haan een prachtig evenement. ,,De adembenemende vergezichten, de onderlinge sfeer en de gezamenlijke uitdaging waar je voor staat, maken zo’n reis heel bijzonder. Het was wel afzien, maar dat was het dubbel en dwars waard.

Onthaald

De groep kreeg vrijdagavond een uitbundig onthaal in Genemuiden. Voor de bus reden de ‘buuz’nsnieders’ op hun bromfietsen, erachter de brandweer met sirenes en bij d’Overtoom stonden familie en belangstellenden in grote getale te wachten. Daar werden ook de cheques aan Sampark en Refilwe overhandigd.

Sampark biedt kansarme jongeren in India een toekomst door het faciliteren van onderwijs. Ter bestrijding van analfabetisme en armoede initieert zij basisonderwijs op het platteland in het Budaun District en beroepsopleidingen in de sloppenwijken van New Delhi. Refilwe richt zich met verschillende projecten op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en ouderen in de community’s in Zuid Afrika.