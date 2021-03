Op zijn geboortedag klinkt muziek van Bach over Hasselt en Hattem

Tweede Kamer Hoe stemde jouw gemeente? Bekijk hier alle uitslagen van de verkiezin­gen

18 maart De stembussen zijn dicht, Nederland heeft gestemd! Check hierboven op de kaart hoe er in jouw gemeente gestemd is, en wat de stemming betekent voor de zetelverdeling in de Tweede Kamer. Blijft de VVD de grootste? En zijn er nieuwkomers in de Kamer? Je ziet het hier als eerste.