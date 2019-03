Openlucht Spektakel Vollenhove krijgt een vervolg

Het zeventigjarig bestaan van toneelvereniging De Toutenburghers en een eerder succesvol Toutenburghfestival waren in 2017 de aanleiding voor een nieuw cultureel openluchtspektakel in het tuinencomplex achter havezathe Marxveld. ,,Dat festival was jarenlang een succes, maar is langzaam doodgebloed’’', aldus Jos Lok van De Toutenburghers. Met het jubileum in zicht besloot de toneelvereniging het festival nieuw leven in te blazen. ,,In het voorzittersoverleg van verenigingen in Vollenhove bleek dat ook de fanfare graag iets in de open lucht wilde doen. We hebben elkaar gevonden en ook koor De Zeeklank sloot zich aan bij het initiatief’’, aldus Lok.