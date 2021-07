Operaties in ziekenhuis Meppel gecanceld door brand in transformatorkast; Isala draait op noodstroom

De voor vandaag geplande operaties in het ziekenhuis in Meppel - het Isala Diaconessenhuis - worden gecanceld. Het ziekenhuis moet noodgedwongen het noodaggregaat in werking stellen nadat de stroom is uitgevallen. Oorzaak is een brand in een transformatorkast. Inmiddels is de brand onder controle.