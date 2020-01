Opheffing gospelkoor in Zwartsluis door gebrek aan leden

Viering 75 jaar vrijheid met grootste bevrij­dings­koor van ons land op plein in Rouveen

13:25 Hoeveel zangers en zangeressen er mee gaan doen is niet bekend, maar in Staphorst en Rouveen zijn ze er van overtuigd dat ze het grootste bevrijdingskoor van Nederland gaan formeren. De datum van het optreden is al gepland en ook de locatie is vastgesteld: vrijdag 24 april op het Kerkplein in Rouveen, met als uitwijkdatum een dag later, mocht het slecht weer zijn.