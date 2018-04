Opknapbeurt voor Vollenhoofse botter

Werd vier jaar geleden het vooronder en het dek vernieuwd, nu is het achterste deel van de botter aan de beurt. Vrijwel het volledige houtwerk wordt vernieuwd. Het gaat dan om de deken, zeg maar de houten vloer, de dekenschotten en leggers en de bun, waarin vroeger de gevangen vis ging, maar waar nu de motor en glasolietank zijn geplaatst.

Vlasschuur

Met de klus is vorig jaar oktober begonnen en de volgende maand kan de botter weer het water in. Vier dagen in de week is de ploeg vrijwilligers bezig in de Vlasschuur. Dat gebeurt onder leiding van Rob van der Kamp, die een verleden heeft bij de befaamde Vollenhoofse scheepswerf Royal Huisman. Het hout voor de zijkanten is volgens Kwakman afkomstig van een groothandel in Harlingen. In Vollenhove zijn op ambachtelijke wijze de juiste kromming aangebracht, dat wil zeggen boven een vuurtje.

Totale kosten

De kosten van de opknapbeurt bedragen tussen de 25.000 en 30.000 euro. ,,Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank dragen bij, maar het grootste deel hebben we zelf gespaard met onze deelnames aan maritieme evenementen en de vaartochten in de zomerperiode”, zegt Jan Kwakman. Verder kan de stichting rekenen op bijdragen van sponsoren en donateurs. ,,Vrijwel ieder gezin in Vollenhove draagt wel bij, uiteenlopend van een tientje per jaar tot een aanzienlijk bedrag.”

Namen

De botter is gebouwd in 1902 in Huizen en heeft in het 116-jarig bestaan verschillende namen gehad. De eerste twintig jaar werd vanuit Hoorn gevist onder de naam HZ73. In 1929 kwam de boot in Urker handen en kreeg de naam UK137. De laatste naamsverandering was in 1947 toen de Vollenhoofse visser Geert Spit het schip kocht en er onder de naam VN66 mee viste op het IJsselmeer. Daarna werd de boot ingezet voor de recreatievaart met achtereenvolgens Dedemsvaart, Amsterdam, IJmuiden en Hoorn als thuishaven. Daar werd het behoorlijk verwaarloosde schip in 2005 op de kop getikt door de stichting uit Vollenhove. Na herstelwerkzaamheden werd de VN66 voorjaar 2006 in gebruik genomen en vaart sinds die tijd met passagiers op de wateren rond Vollenhove en op het IJsselmeer.

Groeiende belangstelling

Stichtingsvoorzitter Jan Kwakman bespeurt ieder jaar een toenemende belangstelling. ,,Voor dit jaar begint de vaarkalender al weer aardig vol te lopen. De boot is met bemanning te huur voor een dag of dagdelen. Ook worden er met horecabedrijven arrangementen aangeboden en wordt gevaren met scholen, waarvoor een speciale lesbrief is gemaakt."

Er is aan boord plaats voor twaalf passagiers. Voor boekingen door grotere groepen werkt 't Venose Skutien samen met de botter ZW13 uit Zwartsluis. Kwakman geeft aan dat passagiers aan boord meehelpen met onder meer het hijsen van de zeilen en het laten zakken van de zwaarden.