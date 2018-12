Opknappen gemaal Wetering loopt vertraging op

Het opknappen en uitbreiden van het poldergemaal Wetering in de gelijknamige buurtschap in de gemeente Steenwijkerland loopt uit. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden eind deze maand worden afgerond, maar dat wordt pas maart volgend jaar, aldus woordvoerder Klaas Jansen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat heeft in een nieuwsbrief omwonenden op de hoogte gesteld.

Eind januari wordt de tijdelijke pompinstallatie verwijderd en wordt de oude beschoeiing aan in- en uitstroomzijde van het gemaal vernieuwd. Daarna worden verhardingen aangebracht en het bouwterrein afgewerkt. ,,Uitgaande van een werkbare winterperiode zijn de werkzaamheden eind maart afgerond en kan dan het gerenoveerde gemaal met een officieel tintje in gebruik worden genomen’’, zo laat het waterschap weten. De werkzaamheden aan het gemaal Watering is de derde fase van het project ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’.

Poldergemaal Wetering heeft een grotere capaciteit om in de toekomst voldoende water te kunnen verpompen. Ook is capaciteitsvergroting nodig om de onlangs aangelegde waterbergingen in de oostelijke en westelijke polder in korte tijd leeg te kunnen pompen. Met de nieuwe pompen kan ook een lager polderpeil worden bereikt.

Nieuw gemaal

Tegenover het bestaande gemaal is aan de westzijde van de Wetering een nieuw gemaal met eigen uitstroomwerk gebouwd. Hierin is een derde nieuwe pomp geïnstalleerd. Het aanbrengen en weer verwijderen van de lange damwandplanken voor de bouwkuip van het westelijke gemaal is moeizamer verlopen dan vooraf ingeschat. Dit nieuwe gemaal is in september al in gebruik genomen.