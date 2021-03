Oplaaiend coronavirus in Genemuiden geen bedreiging voor productie tapijt

UPDATE & Kaart Besmettin­gen schieten omhoog in Genemuiden, GGD opent teststraat: ‘Grote kans dat het Britse variant is’

5 maart Het aantal coronabesmettingen in Genemuiden loopt hard op. Daarom richt de GGD IJsselland een tijdelijke testlocatie in, zoals eerder ook in Staphorst gebeurde. Vanaf dinsdag kunnen inwoners van de gemeente Zwartewaterland zich daar laten testen.