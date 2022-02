Opluchting bij bewoners de Lommert, het blijft bij drie windmolens

,,Hier nog meer windturbines was theoretisch ook vrijwel onmogelijk met de aanwezigheid van Natura2000 en een munitieopslag. Daarom was de angst ook niet zo groot. Maar dat was gevoelsmatig. Zeg nooit nooit’’, aldus woordvoerder Gert van Essen namens actiegroep Behoud de Lommert. ,,Nu de gemeente het op papier heeft gezet, hebben we zekerheid dat we verder worden gevrijwaard van meer windmolens. En daar zijn we wel blij mee.’’