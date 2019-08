Opluchting bij Jan (73) uit Hasselt: politie verwijdert twee wietplanten nog niet

videoDe hele zaterdag zit Jan van Raalte (73) te wachten tot de politie twee wietplanten op komt halen. Er komen geen agenten en dus heeft hij de planten om zijn zieke vrouw te helpen nog. Bart Hissink van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) was in huis aanwezig om hem te steunen.

Jan maakt van de planten wietolie zodat zijn vrouw Jannie (68) minder huidklachten heeft. Twee weken terug verzocht de politie het echtpaar na een anonieme melding om de wietplanten zelf weg te gooien. Als hij dit niet binnen veertien dagen zou doen wilde de politie de planten verwijderen. Jan had de politie vandaag verwacht. Hij vertelde agenten vrijdag dat ze het beste in de avond konden komen als hij thuis was.

Oplossing

Agenten komen vooralsnog niet langs om de wietplanten weg te halen. ,,Ik had de politie echt vandaag verwacht, maar ik heb geen idee of ze de komende dagen nog komen”, vertelt Jan. ,,Het is veel in de media geweest. Dat ze niet geweest zijn, kan daarmee te maken hebben. Misschien willen de politie en burgemeester na het weekend praten over een oplossing. Ik hoop dat ik deze planten over vier weken nog kan oogsten om er wietolie van te maken.”

Bart Hissink zit zaterdag in de middag en avond bij de familie Van Raalte thuis om ze een hart onder de riem te steken. Hij is ambassadeur van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod en heeft in Goor zelf wietplanten in zijn tuin staan. In 2009 heeft Hissink een ongeluk gehad en hersenletsel opgelopen. ,,Sinds ik wietolie gebruik slaap ik elke nacht weer acht uur. In de gemeente Hof van Twente wordt het gedoogd. De burgemeester en politie weten daar dat ik de planten heb.”