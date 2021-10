Opmerkelijk onderdak voor vluchtelingen in Meppel: bijna honderd mensen in een boot

Apotheek Staphorst wil niet dat huisarts Rouveen óók medicijnen mag verstrek­ken: ‘Een principe­kwes­tie’

Voor apotheek De Veenhorst in Staphorst is het een principekwestie: huisarts Reza Pezeshki Nia uit Rouveen had geen vergunning mogen krijgen om medicijnen te verstrekken. Volgens Karik van Berloo, de advocaat van de apotheek, klopt de huidige invulling van de regels niet. Hij hoopt op een principiële uitspraak van de bestuursrechter in Zwolle.

28 oktober