Opmerkelijk ongeluk in Meppel: auto belandt op de kop op zebrapad

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Daling coronacij­fers nu ook in Oost-Nederland ingezet, Urk staat er met afstand het beste voor

In het afgelopen etmaal zijn in heel Oost-Nederland minder coronabesmettingen gemeld dan een dag ervoor. Gisteren werden in deze regio nog meer nieuwe coronagevallen te gemeld dan 24 uur eerder, dit stak af tegen een landelijke dalende trend. Vandaag is de daling ook in Oost-Nederland zichtbaar.

12 februari