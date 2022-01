Opmerkelijke beelden: probeert deze automobilist in Ruinerwold opzettelijk een wolf aan te rijden?

De video duurt 19 seconden en is gemaakt vanuit de auto zelf (bekijk ze onder dit artikel). Aanvankelijk werden de beelden gedeeld in een ‘anti-wolvengroep’ op Facebook, maar daar is die inmiddels verwijderd. De bestuurder van de auto zou bewust willen inrijden op een wolf en de beelden zouden zijn gemaakt in Ruinerwold. In die omgeving, ten noorden van Steenwijk, worden de laatste weken veel schapen doodgebeten en dat leidt tot onrust.