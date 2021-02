Opnieuw gaat er een kruis door het Grachtenfestival in Meppel

Topschaat­sers over de magie van natuurijs: ‘Vrijheid, wind op je kop en de strijd tegen de elementen’

12 februari Goed, nog lang niet alle verontwaardiging over het niet doorgaan van het NK op natuurijs is verdwenen, maar de marathonschaatsers uit Oost-Nederland genieten nog wel volop. ,,Het is vrijheid, de kop leegmaken. Het geeft zoveel energie dat je even de problemen van de dag vergeet.”