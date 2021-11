Opnieuw geen sinterklaastoneel voor tweeduizend Steenwijker scholieren

Goals en streakers HHC vergeet te winnen in Amsterdam, Berkum en Urk stellen teleur en asv Dronten doet Batavia’90 pijn

De ontmoeting tussen SC Genemuiden en Flevo Boys in de Hoofdklasse B ging niet door, maar met Berkum en SV Urk stond er nog een mooi potje op het programma. Dat viel echter een beetje tegen. Meer spektakel was er in Amsterdam, waar HHC Hardenberg op bezoek bij AFC eigenlijk minimaal één keer had moeten scoren. Er gebeurde ook genoeg in de lagere competities, met onder meer derby’s in Dronten en Oldebroek. De meeste doelpunten vielen echter in Ermelo.

20 november