Opnieuw vertraging transport 's werelds grootste aluminium zeilschip. Dat ligt nog steeds bij Vollenhove

Het was de bedoeling om vandaag verder te varen en de Kadoelerbrug te passeren, maar transporteur HEBO Maritieme Dienstverlening uit Zwartsluis heeft de tocht afgeblazen. ,,Een windsnelheid van 17 tot 80 Knopen is te veel om de brug te kunnen passeren’’, zegt woordvoerder Jurjen van ’t Verlaat van Royal Huisman, de scheepswerf waar de boot is gebouwd. Omgerekend is dat 30 tot 40 kilometer per uur en dan is er sprake van een vrij krachtige wind: te riskant om de smalle brug te passeren.