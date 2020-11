Opoffering maatschappelijke gebouwen om gemeentehuis op te knappen mag niet van raad Staphorst

KAART | Weer stijging besmettin­gen in IJsselland en Flevoland, Urk wordt zorgenkind­je van de regio

6 november Voor het eerst sinds vorige week vrijdag is het aantal coronabesmettingen weer licht gestegen. Er werden in de afgelopen 24 uur op landelijk niveau 7272 positieve tests geregistreerd. De vorige keer waren dat er nog 6984. Ook in de regio’s IJsselland en Flevoland is er een flinke stijging te zien.