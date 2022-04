Oppositiepartij CPB praat met huidige coalitie over vorming college Steenwijkerland

Muzikaal oudje nog springle­vend, maar er zijn wel enige zorgen

Honderden uren heeft Willem van der Haar gestoken in het uitpluizen van de 125-jarige geschiedenis van Hasselts Fanfare. Het moet ooit nog eens uitmonden in een boek. ,,Als ik tijd van leven heb’’, zegt hij. Maar eerst is er nu een tentoonstelling. Door corona een jaar later dan gepland, want Hasselts Fanfare is van 18 januari 1896.

31 maart