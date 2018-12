OPROEP: wie heeft een mooi verlicht huis?

In deze tijd van het jaar wordt er steeds meer werk gemaakt van kerstversieringen in tuinen en verlichting van woningen en soms zelfs hele straten, zoals de Oostwijkstraat in Steenwijk. Het levert vaak sprookjesachtige taferelen op.

Heeft u ook een mooi verlicht huis? Maak een foto en mail die met een korte tekst over wat er te zien is, hoeveel lichtjes er zijn aangebracht, of het de eerste keer is of al vaker is gedaan met naam en adres naar nwo@destentor.nl