Oprukkende industrie Genemuiden bedreiging voor natuur en toekomst recreatiebedrijf

videoHelp!, de natuur en onze toekomst staan op het spel als de industrie vanuit Genemuiden verder oprukt richting het Zwarte Water. De aan de tussen Genemuiden en Hasselt kronkelende dijk Cellemuiden wonende familie Pierik luidt de noodklok. Stop de uitbreidingsplannen, is hun boodschap aan de politiek, nu naast de al in voorbereiding zijnde uitbreiding van bedrijventerrein Zevenhont Oost met ruim 20 hectare, tapijtreus Vébé Floocoverings aast op 15 hectare op wat wordt genoemd Zevenhont Zuid.

,,Onvoorstelbaar dat dit kan’’, zegt Cor Pierik, ,,de voor de industrie bedoelde gronden liggen in het Nationaal Landschap IJssel-Delta en aan de rand van Natura 2000-gebied. Denk je eens in wat voor schadelijke gevolgen zo’n uitbreiding heeft voor de kwetsbare flora en fauna.’’ Nieuwe industrie leidt volgens Pierik tot een ernstige aantasting. ,,In de uiterwaarden groeit de zeldzame kievitsbloem omdat er nooit met stikstof is gestrooid. De uitstoot van nieuwe bedrijven vormt onherroepelijk een bedreiging. En nu is het nog een waardevol leefgebied voor weidevogels, waar in het voorjaar talrijke jonge Grutto’s rond liepen te stappen, en foerageergebied voor de Zwarte Stern. Dat zal allemaal verdwijnen.’’

Toekomst

Waar Cor Pierik (54) opkomt voor de natuur, maken zijn dochters Anne Lok-Pierik (23) en Ruth (21) zich ook zorgen over de toekomst van het bedrijf. Op de plek waar nu al de zesde generatie Pierik woont, is door de loop der jaren een agrarisch- en recreatief bedrijf opgebouwd. De daarnaast voor het CBS in Den Haag werkzame pa Pierik houdt er koeien (Lakenvelders) en schapen (Texelaars) en samen met zijn vrouw Karin en de vier kinderen hebben ze een groepsaccommodatie (met de veelzeggende naam Weidevogelhuus) en bed & breakfast Boerendiekhuus op de plek waar ooit de koeien stonden. Daarnaast is er een dagbesteding.

Anne Lok-Pierik maakt deel uit van de VOF en ziet in de uitbreidingsplannen van de industrie een ernstige bedreiging van haar toekomst. ,,Want wie wil hier straks nog verblijven als je uitkijkt op grijzen betonnen fabrieksmuren’’, zo vraagt ze zich vertwijfeld af. Haar twee jaar jongere zus Ruth, die nog studeert maar ook meehelpt in het bedrijf, knikt instemmend. ,,Ik hoop dat de politiek kijkt naar de menselijke maat en niet alleen de grote bedrijven alle ruimte geven. Zwartewaterland is toch een plattelandsgemeente.’’

Topwerklocatie

Het steekt de familie Pierik dat het college zich zo inspant voor de industrieontwikkeling en de aanwijzing van Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt als Overijsselse Topwerklocatie aangrijpt om maar van alles mogelijk te mogelijk te maken en daarbij andere belangen uit het oog verliest. Volgens Cor Pierik is het nergens voor nodig. ,,In Genemuiden is het de oppervlakte bedrijventerrein al groter dan het woongebied. En voor de werkgelegenheid hoeven ze het echt niet te doen, werkloosheid is er niet of nauwelijks. Er komen juist al veel mensen van buitenaf om in Genemuiden te werken. Al die verkeersbewegingen zijn ook belastend voor het milieu, en dan nu nog weer eens een uitbreiding.’’

Cor Pierik en zijn dochters zullen er in ieder geval alles aan doen om het tegen te houden. Of het helpt? ,,Ik hoop dat de politiek donderdagavond de moed heeft om te zeggen: nu is de grens bereikt, en kiest voor het belang van de natuur.’’

Ondernemerskring Genemuiden (OKG) is juist een vurig voorstander van de uitbreiding van het bedrijventerrein ten behoeve van Vébé. Voorzitter Bertrhan Selles vreest dat anders het bedrijf de gemeente gaat verlaten om zich elders te vestigen. ,,Dan sla je een parel in de regio kapot’’, zegt hij over één van de wereldmarktleiders op het gebied van onder meer naaldvilttapijt, vuilvangmatten, kunstgras en tapijttegels. Selles wijst bovendien op het gevaar van inkrimping of vertrek van diverse bedrijven die gelinkt zijn aan de tapijtsector. ,,Daarmee valt de zo geprezen aanwezige bedrijfskolom in duigen, met alle voordelen die daarbij horen zoals de unieke circulaire economie.’’ Selles voert ook als argument de werkgelegenheid aan. ,,Die gaat groeien met de uitbreiding.’’