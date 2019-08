Oranje houdt Steenwijker korfbalscheidsrechter Peter van der Terp uit finale WK

En Van der Terp genoot. Hij leidde een van de halve finales, voor een Nederlandse arbiter het hoogst haalbare omdat Oranje altijd in de finale staat. Nu het door Nederland gewonnen WK voorbij is hangt Van der Terp nog even de toerist uit. ,,Ik blijf ik nog een tijdje in Zuid-Afrika om het land te bewonderen. Naast Soweto en de historie van de apartheid die ik voorafgaand van het toernooi in Johannesburg heb mogen ervaren, ga ik voor de wilde beesten. Inmiddels al vier van de Big Five gezien.’’