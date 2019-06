Oranjegekte moet nog losbarsten in Steenwijk... hopen de ondernemers

Voor Patricia Rose, eigenaresse van café De Boekanier, is er geen verschil tussen het WK van de vrouwen of een eindtoernooi van de mannen. Haar café hangt vol met vlaggenlijnen en andere versiering. ,,Voor mij is een eindtoernooi van de mannen of vrouwen gelijk. De mannen hebben het de laatste tijd af laten weten, terwijl de vrouwen Europees Kampioen zijn geworden. Daarom laten we alle wedstrijden van Nederland hier zien op een groot scherm.”