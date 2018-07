Organisatie Balloonfair Staphorst houdt vooral de wind in de gaten

Herstel door Duitsers geroofde Staphor­ster bronzen luidklok

9:54 De gescheurde luidklok van duizend kilo die sinds 1960 in de tuin van de Grote Kerk in Staphorst stond, is overgebracht naar het Brabantse Asten. Daar gaat de firma Eijsbouts de in 1512 door meestergieter Geert van Wou gegoten klok herstellen. Stichting Historieherstel zet zich daar sinds vorig jaar voor in.