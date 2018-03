Deventer en Zwolle luiden noodklok: 'vrouwenopvang staat onder druk'

16:49 De opvang van slachtoffers van huiselijk geweld in de regio staat onder hoge druk door een tekort aan financiële middelen. Meer geld vanuit het Rijk is nodig, stelt de gemeente Zwolle in een brandbrief aan minister Hugo De Jonge van VWS.