Organisatie muziekfestival Blokzijl legt opnieuw Glennis Grace vast

De zangeres was voor de eerste editie in 2017 ook vastgelegd, maar liet toen verstek gaan. ,,Hopelijk hoeft ze dit jaar zich niet af te melden voor een optreden in Amerika zoals twee jaar geleden is gebeurd’’, aldus Van Benthem, refererend aan het feit dat ze toen op uitnodiging van de familie van Whitney Houston optrad in Los Angeles. Glennis Grace won in 1984 op zestienjarige leeftijd de Soundmixshow als Whitney Houston. Vorig jaar nam ze deel aan America’s Got Talent en zong tijdens de auditieronde het nummer Run to You van Whitney Houston. Ze schopte het uiteindelijk tot de finale.