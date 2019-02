Organisaties bundelen krachten voor betere Donderdag Meppeldag

Volgens voorzitter Wieger Toering van Donderdag Meppeldag was verandering noodzakelijk om het evenement in de toekomst voor Meppel te behouden. ,,Er moest iets veranderen. Een steeds groter deel van de begroting ging op aan beveiligingskosten en een steeds kleiner deel aan de programmering”, legt Toering uit. ,,We hoorden van veel mensen dat het niet meer was wat het was geweest.”

In de nieuwe opzet krijgt de organisatie van Donderdag Meppeldag hulp van vrijwilligers van de organisaties Live in Meppel en ZoDus Livecollectief. Ook ondernemers denken actief mee over het programma op zes donderdagen in de zomer in Meppel en Meppel Event Desk gaat de logistiek en beveiliging doen. Het evenement is aankomende zomer voor de 59e keer.

,,Het organiseren werd de laatste jaren steeds lastiger en door alle bijkomende regeltjes minder leuk”, vertelt Toering. ,,Ik snap dat er op het gebied van veiligheid meer en meer gevraagd wordt, maar die regeltjes staan heel ver af van de vrijwilligers. Andere organisaties helpen ons nu daarbij.”

Het programma heeft bij de nieuwe opzet ook de hele dag hetzelfde thema. De organisatie van de volledige dag komt bij Donderdag Meppeldag te liggen. ,,Wij organiseerden voorheen van 11.00 tot 17.00 iets en vanaf 21.00 uur was de horeca aan zet”, zegt Toering. Hij hoopt dat doordat alles is ondergebracht in één organisatie de uitstraling en beleving beter wordt. ,,De vorige edities was er alleen een thema overdag, nu komt het thema ook in het programma in de avond terug.”

Meppel verandert op 25 juli in Ibiza, op 1 augustus is het Meppel Dance Event en de zes donderdagen worden 22 augustus afgesloten met ‘Meppel Sing-a-long’, een meezingdag. ,,En op 15 augustus is Mokum in Meppel. Dat is ontzettend populair en blijft, maar we merkten dat er daarnaast behoefte was aan vernieuwing.”