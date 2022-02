Organisaties op straat, nu voormalige school Hasselt nieuwe bestemming krijgt

Camping Paasloo in andere handen, kinderboer­de­rij de klos: beheerder Roel legt uit waarom

Vakantiepark De Eikenhof in Paasloo is in nieuwe handen. Het familiebedrijf is sinds enkele maanden onderdeel van Capfun campings, een landelijke partij, en zal de komende jaren worden omgebouwd tot een echte gezinscamping. De overname heeft gevolgen voor de populaire kinderboerderij: die verdwijnt.

23 februari