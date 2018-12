Ossenzijl wil ook woningen om jeugd te behouden

Marianne Vermeulen van Plaatselijk Belang Ossenzijl trok gisteravond aan de bel tijdens de politieke markt in het gemeentehuis van Steenwijk. Daar werd gesproken over de ambities op het gebied van woningbouw voor de komende tien jaar. ,,We hebben het idee dat we uit zicht zijn bij de raad, want Ossenzijl komt in de woningbouwplannen die gepresenteerd zijn niet voor’’, aldus Vermeulen.