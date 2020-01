Ossenzijl zit niet te wachten op boten met explosiemotoren van recreatiepark Waterstaete

Celstraf­fen voor inbrekers die klompen en een paraplu meenamen in Hasselt en Vollenhove

21 januari Ze zijn er bewust vanuit Almere op uitgetrokken om in Hasselt en Vollenhove inbraken te plegen. In verschillende woningen werd alles overhoop gehaald en werden sloten van deuren en ramen vernield. Dat concludeert de rechtbank in Zwolle na de strafzaak tegen drie mannen. De oudste, 28 jaar, kreeg tweeëneenhalf jaar cel, zijn mededaders van 24 en 25 jaar gaan voor twee jaar achter tralies.