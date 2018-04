Otter verdrinkt in illegale fuik: 'walgelijk'

Boswachter Johann Prescher omschrijft het als een hel, de manier waarop een otter vermoedelijk begin deze week in een illegale fuik om het leven is gekomen. Hij vond het dier woensdagavond, toen het al te laat was.

,,In mijn vrije tijd hou ik van snorkelen en duiken en krijg je een seintje wanneer je zuurstof op is. Dan ga je naar boven, maar krijg je toch een beetje een gevoel dat je lucht nodig hebt. Dat moet die otter ook gehad hebben, zonder dat er zuurstof kwam. En toen is-ie verdronken. Walgelijk."

Verstrikt

Bij de medewerker van Staatsbosbeheer vechten woede en verdriet om voorrang, als hij woensdagavond na een tip een fuik op het water in de Kop van Overijssel ziet dobberen. Met verstrikt in het net het roerloze lijfje van een otter. ,,De fuik zit onder water, maar door de gasvorming in de otter is die vermoedelijk gaan drijven. Daardoor zag ik het in de verte. Eerst weet je niet wat het is, vervolgens zie je dat het om een dode otter gaat. Schandalig, dit heb ik nog niet eerder gezien."

Beroepsvissers

Prescher doelt daarmee op de werkwijze van stropers. Die zijn hoe dan ook illegaal bezig, maar als ze vermoedelijk palingen proberen in te sluiten, kunnen ze volgens hem nog wel rekening met andere dieren houden. ,,De beroepsvissers in dit gebied zijn een voorbeeld hoe het wel moet. Die weten hoe het werkt en uit controles blijkt dat ze zich netjes aan de regels houden. Maar stropers als dit? Ze gebruiken geen keernetje, en die zorgt er normaal gesproken voor dat er wel vissen maar geen otters in de fuik kunnen komen. Nu is dat toch gebeurd. Misschien dat er onder water nog veel meer dat dit soort vallen zijn opgezet..."

Kraamkamer