Oud-burgemeester Henk van der Woude legt voorzittershamer Voorwaarts Zwartsluis neer

In 2016 werd niet tevergeefs een beroep op de oud-Sluziger gedaan toen de vereniging geen voorzitter kon vinden. Henk van der Woude was in het verleden gemeentesecretaris in de gemeente Zwartsluis. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling keerde hij in 1998 en 1999 terug in Zwartsluis als waarnemend burgemeester, nadat hij in de jaren daarvoor burgemeester was van Nijeveen. De in Vollenhove geboren Van der Woude woont nog altijd in het Drentse dorp en was daar een paar jaar voorzitter van korfbalvereniging DOS’46.