Oud-ingenieur Philips klapt uit de school: ‘Ze wilden brandstofloze motor van Steenwijker Jo Wardenier niet op de markt hebben’

De Steenwijker journalist Henk Ymker herschreef onlangs zijn boek Het Mysterie Wardenier, vanwege vier (inmiddels vrijwel uitverkochte) opvoeringen op stapel van een gelijknamige musical over Wardenier in De Meenthe in Steenwijk. ,,Voor de expositie die daarbij wordt onthuld wilden we graag een echte Stirlingmotor hebben, die gebaseerd zou zijn op de Wardeniermotor”, zegt Ymker. ,,Ben Geutskens uit Norg had er eentje staan. Van hem hoorden we over de ingenieur en wat die had gezegd.”