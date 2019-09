Oud-raadslid Jippe Hoekstra uit Rouveen overleden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is oud-PvdA-raadslid van de gemeente Staphorst Jippe Hoekstra overleden. Hij is 78 jaar geworden. Hoekstra woonde in Rouveen.

Jippe Hoekstra was van 2010 tot 2014 raadslid in de gemeente Staphorst. Toen nog met twee zetels. De gemeente haalde het hem een bestuurlijk zwaargewicht binnen. Hij was al gestopt met al zijn politieke werk, maar hij nam zijn verantwoordelijkheid toen de kleine PvdA in Staphorst een beroep op hem deed. Hoekstra was daarvoor dertien jaar lang gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Verdrietig

Liesbert Lubberink, fractievoorzitter van de PvdA in Staphorst, met één zetel de kleinste partij, is heel verdrietig. ,,Jippe was een fantastische man. Intelligent, sociaal en creatief. Ik heb veel van hem geleerd. Ik beschouwde naast collega en leermeester ook als vriend.”

Jippe Hoekstra was ook kunstschilder, dichter, scenarioschrijver en romanschrijver. De Rouvener was bezig met zijn vijfde roman. Het oud-raadslid en gedeputeerde publiceerde onder het pseudoniem Peter J. Lagrouw. ,,Ik wil niet de schrijvende politicus zijn”, zei hij wel eens.

Boeken

Zijn twee eerste boeken ‘Een kamer in Jirnsum’ (2015) en ‘Vorig jaar zomer’ (2013) gingen over ontluikende homoseksualiteit op het Friese platteland van de jaren vijftig. Zijn derde boek ‘Gevaarlijks Spul’ (2018) was een psychologische thriller, zijn laatste boek ‘Het Geheime leven van Martine Blotkamp’ (2019) ging ook weer over ontluikende seksuele gevoelens, dit keer bij een jonge vrouw.

Autoriteit

Hoekstra was een autoriteit in de landelijke kunst- en theaterwereld. Hij was betrokken bij talloze musea en stichtingen. Ook hij was nog altijd onderwijsbestuurder. Heel lang geleden startte hij namelijk voor de klas.