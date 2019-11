Oud schoolgebouw Meppel wordt omgebouwd tot studentenhuis

Man uit Nijeveen vrijgespro­ken van betaalde seks met minderjari­ge

21 november Een 41-jarige man uit Nijeveen is vrijgesproken van de verdenking dat hij tegen betaling seks heeft gehad met een minderjarige. Er is geen bewijs dat hij wist dat het meisje zich prostitueerde en er kan evenmin worden vastgesteld dat hij haar betaald heeft, stelt de rechtbank vast. Anders ligt dat bij een even oude man uit Stuifzand (bij Hoogeveen). Laatstgenoemde krijgt een gevangenisstraf van een dag en een taakstraf van 150 uur. Tegen beide mannen was een celstraf van drie maanden geëist.